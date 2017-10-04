Мария Шарапова: "Конкуренция в женском теннисе очень высокая"

Россиянка Мария Шарапова оценила ситуацию в женском теннисе на данный момент. По мнению 30-летней спортсменки, раньше у топ-игроков была уверенность, что они легко справятся с соперниками на начальных стадиях турниров.

- Трудно судить, но считаю, что конкуренция в женском теннисе сейчас очень высокая, - приводит Tennis World слова Шараповой. - Раньше топ-игроки были уверены, что легко справятся с соперниками на первых стадиях турниров. Сейчас же таких мыслей ни у кого нет. В каждом круге может попасться сильный соперник и нужно выкладываться по максимуму со старта.