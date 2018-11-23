Мария Шарапова: "Когда завершаешь карьеру, найдется тот, кто займет твое место"

Российская теннисистка Мария Шарапова философски отнеслась к возможному завершению карьеры в ближайшее время.

- Я начала карьеру в подростковом возрасте, - цитирует Tennis World USA Шарапову. - Я видела много разных поколений игроков. Талантливые юниоры всегда будут появляться, это часть теннисной жизни.

Когда завершаешь карьеру, всегда найдется тот, кто займет твое в рейтинге. Это реальность. Когда я начинала, выступали Жюстин Энен, Ким Клейстерс, сестры Уильямс. Я чувствовала себя самой молодой в компании.