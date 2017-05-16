Мария Шарапова: "Каждый матч – это возможность прибавить"

Россиянка Мария Шарапова после победы над американкой Кристиной Макхейл в первом круге турнира в Риме отметила, что хочет вернуться на вершину. Однако, по ее словам, сейчас нужно использовать каждый матч, чтобы прибавлять.

– Конечно, у меня есть свои ожидания, – цитирует Шарапову Reuters. – Когда раньше ты выигрывала крупные турниры, была первой, то знаешь это чувство. Это приятно, и ты понимаешь, ради чего работаешь. Оно остается внутри тебя и я хочу вновь его почувствовать. Это и есть моя цель. Важна каждая неделя. Да, я не показала пока свой лучший теннис, но у меня есть следующий матч, а это возможность прибавить. Это именно то, что мне сейчас нужно.