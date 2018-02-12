Мария Шарапова: "Хорошей работы в первом сете явно было недостаточно для победы"

Россиянка Мария Шарапова после поражения от Моники Никулеску (6:4, 4:6, 3:6) на турнире в Дохе отметила, что осталась довольна своей игрой в первом сете матча, однако под конец встречи стала выступать пассивней и много ошибалась.

– Думаю, что проделала действительно хорошую работу в первом сете, но этого явно было недостаточно для победы, – цитирует WTA Шарапову. – Я хорошо играла, физически хорошо себя чувствовала. Но в конце я стала пассивней и сделала много ошибок.