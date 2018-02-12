22:10 | Теннис — WTA

Мария Шарапова: "Хорошей работы в первом сете явно было недостаточно для победы"

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Россиянка Мария Шарапова после поражения от Моники Никулеску (6:4, 4:6, 3:6) на турнире в Дохе отметила, что осталась довольна своей игрой в первом сете матча, однако под конец встречи стала выступать пассивней и много ошибалась.

– Думаю, что проделала действительно хорошую работу в первом сете, но этого явно было недостаточно для победы, – цитирует WTA Шарапову. – Я хорошо играла, физически хорошо себя чувствовала. Но в конце я стала пассивней и сделала много ошибок.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

никакой хорошей работы нет раз проиграла. тем более без борьбы после первого сета

22:49

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