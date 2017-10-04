Мария Шарапова: "Это была лучшая игра Халеп за все наши матчи"

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от румынки Симоны Халеп в третьем круге турнира в Пекине отметила, что соперница провела потрясающий матч. Она также добавила, что Халеп действовала остро, чего у нее не получилось.

Отметим, что для 30-летней россиянки это первое в карьере поражение от Халеп после семи побед. Шарапова совершила 39 невынужденных ошибок во встрече, румынка - всего 6.

– Думаю, что Халеп провела потрясающий матч. Возможно, лучший в противостояниях со мной, – приводит пресс-служба турнира слова Шараповой. – Она играла агрессивно, не допускала много невынужденных ошибок, хорошо видела игру. Халеп действовала остро, а я нет.

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