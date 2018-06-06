Мария Шарапова: "Если бы я ничего не написала о Серене, было бы странно"

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала высказывания Серены Уильямс о ее автобиографии. Уильямс-младшая выразила недовольство несколькими высказываниями Шараповой о ней и назвала их слухами.

- Было бы странно, если бы я не упомянула кого-то, с кем встречалась много раз , - цитирует Daily Express Шарапову. - Думаю, в мире много автобиографий, особенно в мире спорта, которые не говорят о соперничестве с кем-либо.

Мы провели много матчей. Некоторые из них были для меня определяющими. Было бы странно, если бы я ничего не написала о ней. Все бы стали задавать мне вопросы.

Когда пишешь автобиографию, не думаю, что есть основания писать что-то, что не соответствует действительности.