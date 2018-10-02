Мария Шарапова: "Джокович - самый забавный теннисист"

Российская теннисистка Мария Шарапова сказала, что самым забавным игроком она считает Новака Джоковича.

- Самый забавный теннисист? Думаю, Новак Джокович, - цитирует россиянку Tennis World USA. - С кем бы я хотела сыграть в миксте? Думаю, с Джоном Макинроем. Считаю, что мы полные противоположности в том, как мы ведем себя на корте, поэтому было бы забавно видеть, как он нервничает, и как я стараюсь успокоить его. Что касается самого лучшего места, где я играла, то это сложно. Я играла во многих отличных местах. Самое престижное из них - это центральный корт на Уимблдоне.

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