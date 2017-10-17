Мария Шарапова: "Думаю, еще не раз встретимся с Сереной Уильямс"

Российская теннисистка Мария Шарапова выразила уверенность в том, что еще встретиться на корте с американкой Сереной Уильямс. По словам Шараповой, у спортсменок впереди еще длинная карьера.

– Рассчитываете ли вы еще сыграть с Сереной Уильямс? – вопрос Шараповой.

– Зачем загадывать, у нас еще много лет впереди. Думаю, мы встретимся еще не раз. (Антон БАБОШИН)

Напомним, что Уильямс приостановила карьеру из-за беременности. В сентябре у американки родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Позже появилась информация о том, что теннисистка планирует принять участие в Australian Open, который пройдет в январе 2018 года.