19:59 | Теннис — WTA

Мария Шарапова: "Думаю, еще не раз встретимся с Сереной Уильямс"

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Российская теннисистка Мария Шарапова выразила уверенность в том, что еще встретиться на корте с американкой Сереной Уильямс. По словам Шараповой, у спортсменок впереди еще длинная карьера.

– Рассчитываете ли вы еще сыграть с Сереной Уильямс? – вопрос Шараповой.

– Зачем загадывать, у нас еще много лет впереди. Думаю, мы встретимся еще не раз. (Антон БАБОШИН)

Напомним, что Уильямс приостановила карьеру из-за беременности. В сентябре у американки родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Позже появилась информация о том, что теннисистка планирует принять участие в Australian Open, который пройдет в январе 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Натали_

Уважаемые редакторы СЭ! Если уж вы пишете "... Мария Шарапова выразила уверенность в том, что еще встретитЬся на корте с американкой Сереной Уильямс", то тогда уж не изменяйте себе. "Думаю, мы встретимЬся еще не раз" тоже напишИте с мягким знаком, уровень грамотности примерно одинаков.

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