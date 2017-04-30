11:54 | ТЕННИС — WTA

Мария Шарапова: "Довольна своей игрой в Штутгарте"

0
0
0
0

Россиянка Мария Шарапова осталась довольна своим выступлением на турнире в Штутгарте. Спортсменка после 15-месячной дисквалификации дошла до полуфинала.

– Если бы в начале недели мне сказали, что я проведу три двухсетовых матча и проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна, – цитирует Шарапову WTA Insider. – Мне понравилась моя игра. Довольна тем, как я прибавляла в интенсивности по ходу матчей, как боролась. Никогда не знаешь, на каком ты уровне, когда возвращаешься на корт после длинного перерыва. Думаю, это отличная база, от которой можно отталкиваться.

Опрос

Что ждет Марию Шарапову после возвращения?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий