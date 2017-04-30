Мария Шарапова: "Довольна своей игрой в Штутгарте"

Россиянка Мария Шарапова осталась довольна своим выступлением на турнире в Штутгарте. Спортсменка после 15-месячной дисквалификации дошла до полуфинала.

– Если бы в начале недели мне сказали, что я проведу три двухсетовых матча и проиграю в трех сетах в полуфинале, я была бы довольна, – цитирует Шарапову WTA Insider. – Мне понравилась моя игра. Довольна тем, как я прибавляла в интенсивности по ходу матчей, как боролась. Никогда не знаешь, на каком ты уровне, когда возвращаешься на корт после длинного перерыва. Думаю, это отличная база, от которой можно отталкиваться.