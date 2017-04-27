04:25 | ТЕННИС — WTA

Мария Шарапова: "Чувство победы важнее всего"

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Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над итальянкой Робертой Винчи в первом круге турнира в Штутгарте поблагодарила поклонников за поддержку. Россиянка вернулась на корт поле 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

"Это чувство важнее всего! Спасибо!", - написала Шарапова в "Твиттере".

Напомним, матч завершился в двух сетах - 7:5, 6:3.  "СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой.

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