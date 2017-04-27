Мария Шарапова: "Чувство победы важнее всего"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над итальянкой Робертой Винчи в первом круге турнира в Штутгарте поблагодарила поклонников за поддержку. Россиянка вернулась на корт поле 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
"Это чувство важнее всего! Спасибо!", - написала Шарапова в "Твиттере".
Напомним, матч завершился в двух сетах - 7:5, 6:3. "СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой.
This feeling is everything!! Thank you!!❤️ pic.twitter.com/J7UNBs4Jqi– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 26 апреля 2017 г.