Мария Шарапова: "Чувство победы важнее всего"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над итальянкой Робертой Винчи в первом круге турнира в Штутгарте поблагодарила поклонников за поддержку. Россиянка вернулась на корт поле 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

"Это чувство важнее всего! Спасибо!", - написала Шарапова в "Твиттере".

Напомним, матч завершился в двух сетах - 7:5, 6:3. "СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой.