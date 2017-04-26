Мария Шарапова: "Честно говоря, не знаю, чего именно ожидала от первого матча после возвращения"

Россиянка Мария Шарапова после победы над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Штутгарте призналась, что сама не знает, чего ожидала от первого матча после возвращения. Напомним, что это была первая игра спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

- Оправдал ли этот матч мои ожидания? Честно говоря, я не знаю, чего именно ожидала, - сказала Шарапова на пресс-конференции. - Да, я думала об этом, представляла, как все сложится. Хороший вопрос. Я была счастлива, проснувшись сегодня, улыбалась. Я была очень рада возможности выйти на корт, провести разминку, отыграть матч. Я не знала, чего ожидать от него, но понимала, что делаю то, что должна.

"СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой