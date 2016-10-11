Мария Шарапова: "Было весело, но пришлось заплатить за обед"

Россиянка Мария Шарапова осталась довольна выставочным турниром World Team Tennis Smash Hits в Лас-Вегасе. Спортсменка, отбывающая дисквалификацию, приняла в нем участие вместе с Мартиной Навратиловой, Мэрди Фиш, Марком Филипуссисом, Лизель Хубер, сэром Элтоном Джоном и Билли-Джин Кинг.

Напомним, 4 октября CAS постановил уменьшить срок наказания Шараповой с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт в официальных матчах уже 26 апреля 2017.

- Спасибо. Было весело. Хотя и пришлось заплатить за обед с Мэрди, Энди и Джоном, - написала Шарапова в твиттере.