Мария Шарапова: "Было весело, но пришлось заплатить за обед"

Россиянка Мария Шарапова осталась довольна выставочным турниром World Team Tennis Smash Hits в Лас-Вегасе. Спортсменка, отбывающая дисквалификацию, приняла в нем участие вместе с Мартиной Навратиловой, Мэрди Фиш, Марком Филипуссисом, Лизель Хубер, сэром Элтоном Джоном и Билли-Джин Кинг.
Напомним, 4 октября CAS постановил уменьшить срок наказания Шараповой с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт в официальных матчах уже 26 апреля 2017.
- Спасибо. Было весело. Хотя и пришлось заплатить за обед с Мэрди, Энди и Джоном, - написала Шарапова в твиттере.
Thank you! Was a fun night. Although just lost the credit card game at dinner with Mardy, Andy and John! 😠 https://t.co/t6BCnLJfRV– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 11 октября 2016 г.
A fun night with @BillieJeanKing and #WTTSmashHits pic.twitter.com/7dJEQwdnAb– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 11 октября 2016 г.