Мария Шарапова: "Было ощущение, что я играла против рогатки"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Мирьяной Лучич-Барони (4:6, 6:4, 6:0) в первом круге турнира в Мадриде заявила, что осталась недовольна своей игрой в первых двух сетах. Следующей соперницей Шараповой станет канадка Эжени Бушар, победившая Ализе Корне.

– Даже не знаю, как описать этот матч, такое ощущение, что все случилось очень быстро, – цитирует сайт WTA Шарапову. – Думаю, Лучич-Барони играла очень хорошо. Было ощущение, что я играла против рогатки – мячи шли очень быстро в течении нескольких сетов. Знаете, я не очень довольна своей игрой в первых двух сетах. А в третьем я определенно выступила лучше. Это мне очень помогло.

Напомним, что Шарапова получила от организаторов турнира в Мадриде wild card. Для нее это уже второй турнир после истечения 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В Штутгарте она дошла до полуфинала, где уступила Кристине Младенович.