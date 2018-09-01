Мария Шарапова: "Будьте смелыми, смелыми и бесстрашными во всем, что вы делаете"

Россиянка Мария Шарапова рассказала лучший совет, который она получала когда-либо. Также она посоветовала молодым спортсменкам идти по своему пути и верить в свои цели.

- Лучший совет, который я получала, состоит в том, чтобы окружить себя умными людьми и задавать вопросы - не думайте, что вы знаете ответы на все вопросы, - цитирует The New Potato Шарапову. - Поняла это, особенно, в управлении моим бизнесом. У нас есть талантливая команда, которая действительно помогла мне принять роль бизнесвумен.

- Какой бы выдали совет будущим молодым спортсменкам?

- Все возможно с целью и волей. Ни одно путешествие никогда не бывает похожим на предыдущее, поэтому не следуйте по чужому пути. Создавайте свои собственные цели и верьте в них.

- Если бы вы могли одной фразой охарактеризовать ваш день, чтобы подвести итог вашему текущему настроению?

- Будьте смелыми, смелыми и бесстрашными во всем, что вы делаете.