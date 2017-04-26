Мария Шарапова: "26 апреля - это просто цифры"

Мария Шарапова, чья 15-месячная дисквалификация за употребление мельдония истекла сегодня, разместила в "Инстаграме" снимок себя в детстве с подписью "4.26.2017 – это только цифры".

В среду экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров "Большого шлема" проведет свой первый матч с января прошлого года, когда она проиграла в четвертьфинале Australian Open Серене Уильямс. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили российской теннисистке wild card в основную сетку. Соперницей Шараповой станет 34-летняя итальянка Роберта Винчи.