Макхэйл - в третьем круге турнира в Тяньцзине

Американка Кристина Макхэйл обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге турнира в Тяньцзине. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:4. В третьем круге Макхэйл сыграет с победительницей матча Сара Эррани (Италия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

В других встречах Чжу Линь победила Си Сувэй, а Арина Соболенко одержала победу над Дуань Инин.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Макхэйл (США) – Саккари (Греция, 6) – 6:0, 6:4

Чжу Линь (Китай) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:3, 6:1

Соболенко (Белоруссия) – Дуань Инин (Китай) – 6:3, 6:3