Макхэйл - в третьем круге турнира в Тяньцзине

Американка Кристина Макхэйл обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге турнира в Тяньцзине. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:4. В третьем круге Макхэйл сыграет с победительницей матча Сара Эррани (Италия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
В других встречах Чжу Линь победила Си Сувэй, а Арина Соболенко одержала победу над Дуань Инин.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Макхэйл (США) – Саккари (Греция, 6) – 6:0, 6:4
Чжу Линь (Китай) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:3, 6:1
Соболенко (Белоруссия) – Дуань Инин (Китай) – 6:3, 6:3
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