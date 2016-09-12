Макхэйл обыграла Козлову в Токио

Украинка Катерина Козлова в трех сетах уступила американке Кристине Макхэйл в первом круге турнира WTA в Токио. Не смогла пробиться в следующий раунд и ее соотечественница Катерина Бондаренко, проигравшая еще одной представительнице США - Луизе Чирико. А японка Куруми Нара победила в двух сетах Тамиру Пасек из Австрии.

Токио (Япония)

Турнир WTA Japan Women's Open Tennis

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Риске (США) – Хибино (Япония) – 6:2, 6:4

Лепченко (США) – Одзаки (Япония, WC) – 6:0, 6:2

Макхэйл (США, 7) – Козлова (Украина) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

Нара (Япония) – Пасек (Австрия) – 6:2, 6:2

Чепелова (Словакия) – Бренгл (США, 5) – 6:1, 6:4

Чжан Шуай (Китай, 6) – Ходзуми (Япония, WC) – 7:6 (7:4), 1:6, 6:3

Чирико (США) – Бондаренко (Украина, 8) – 6:4, 7:5