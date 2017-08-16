Макарова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянка Екатерина Макарова​ одержала победу в матче первого круга турнира в Цинциннати. Сегодня она в двух сетах выиграла у Барборы Стрыцовой из Чехии.

Следующей соперницей российской теннисистки будет немка Ангелик Кербер.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) - Стрыцова (Чехия) - 6:4, 6:1

Стивенс (США) - Шафаржова (Чехия) - 6:4, 7:6 (7:5)

Абанда (Канада) - Линетт (Польша) - 3:6, 6:4, 6:2