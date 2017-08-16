Макарова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянка Екатерина Макарова одержала победу в матче первого круга турнира в Цинциннати. Сегодня она в двух сетах выиграла у Барборы Стрыцовой из Чехии.
Следующей соперницей российской теннисистки будет немка Ангелик Кербер.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 536 154 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
МАКАРОВА (Россия) - Стрыцова (Чехия) - 6:4, 6:1
Стивенс (США) - Шафаржова (Чехия) - 6:4, 7:6 (7:5)
Абанда (Канада) - Линетт (Польша) - 3:6, 6:4, 6:2