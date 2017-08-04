Макарова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Россиянка Екатерина Макарова после отказа румынки Симоны Халеп пробилась в полуфинал турнира в Вашингтоне. Халеп отказалась от борьбы в третьем сете при счете 6:2, 3:6, 0:1. В полуфинале турнира Макарова сыграет с победительницей матча Сабина Лисицки – Осеан Доден.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

МАКАРОВА (Россия, 7) – Халеп (Румыния, 1, WC) – 2:6, 6:3, 1:0