Макарова выиграла турнир в Вашингтоне

Россиянка Екатерина Макарова стала победительницей турнира в Вашингтоне. В финале она в трех сетах переиграла Юлию Гергес из Германии.

Для российской теннисистки этот титул стал третьим в карьере. Ранее олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде становилась обладательницей главного приза турниров в Истбурне (2010) и Паттайе (2014).

До Макаровой женский турнир в Вашингтоне покорялся двум представительницам России. Надежда Петрова стала лучшей в 2011 году, а Светлана Кузнецова - в 2014-м.

Благодаря этой победе Макарова вернется в топ-50 рейтинга WTA и расположится на 41-й позиции.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

МАКАРОВА (Россия) - Гергес (Германия) - 3:6, 7:6 (7:2), 6:0