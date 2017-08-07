02:21 | ТЕННИС — WTA

Макарова выиграла турнир в Вашингтоне

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Россиянка Екатерина Макарова стала победительницей турнира в Вашингтоне. В финале она в трех сетах переиграла Юлию Гергес из Германии.

Для российской теннисистки этот титул стал третьим в карьере. Ранее олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде становилась обладательницей главного приза турниров в Истбурне (2010) и Паттайе (2014).

До Макаровой женский турнир в Вашингтоне покорялся двум представительницам России. Надежда Петрова стала лучшей в 2011 году, а Светлана Кузнецова - в 2014-м.

Благодаря этой победе Макарова вернется в топ-50 рейтинга WTA и расположится на 41-й позиции.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

МАКАРОВА (Россия) - Гергес (Германия) - 3:6, 7:6 (7:2), 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/washington/2017/11/1/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

Кстати. во втором сете вела 5-2, но затем стало 5-6 и чужая подача, подавала немка на матч, взяла обратный брейк, после этого соперница сломалась.

02:32

tryam

хоть и мелкий...но очки дают тоже

02:29