Макарова выиграла турнир в Вашингтоне

Россиянка Екатерина Макарова стала победительницей турнира в Вашингтоне. В финале она в трех сетах переиграла Юлию Гергес из Германии.
Для российской теннисистки этот титул стал третьим в карьере. Ранее олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде становилась обладательницей главного приза турниров в Истбурне (2010) и Паттайе (2014).
До Макаровой женский турнир в Вашингтоне покорялся двум представительницам России. Надежда Петрова стала лучшей в 2011 году, а Светлана Кузнецова - в 2014-м.
Благодаря этой победе Макарова вернется в топ-50 рейтинга WTA и расположится на 41-й позиции.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
МАКАРОВА (Россия) - Гергес (Германия) - 3:6, 7:6 (7:2), 6:0
tryam
Кстати. во втором сете вела 5-2, но затем стало 5-6 и чужая подача, подавала немка на матч, взяла обратный брейк, после этого соперница сломалась.
02:32
tryam
хоть и мелкий...но очки дают тоже
02:29