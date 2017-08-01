Макарова - во втором круге турнира в Вашингтоне

Чемпионка Уимблдона-2017 в паре с Еленой Весниной Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне. Во вторник она в двух сетах переиграла американку Джейми Лоэб – 7:6 (7:4), 6:3. Следующей соперницей россиянки станет Моника Пуиг из Пуэрто-Рико. Интересно, что в этом матче друг другу будут противостоять две олимпийские чемпионки Рио-2016 – в одиночном и парном разрядах. Также путевку во второй круг добыла вторая ракетка мира Симона Халеп, победившая вернувшуюся после травмы Слоун Стивенс – 7:6(7:3), 6:0. Во втором круге румынка встретится с колумбийкой Марианна Дуке-Марино.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Халеп (Румыния, 1, WC) – Стивенс (США, WC) – 7:6(7:3), 6:0

Пуиг (Пуэрто-Рико) – Чирико (США, Q) – 6:4, 6:4

МАКАРОВА (Россия, 7) – Леб (США, Q) – 7:6(7:4), 6:3