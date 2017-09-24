Макарова - во втором круге турнира в Ухани

Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира в Ухани. В матче первого круга она одолела Анастасию Севастову из Латвии.

Следующим соперником Макаровой станет победительница матча между Андреа Петкович и Лорен Дэвис.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) - Севастова (Латвия, 15) - 6:4, 6:2

Бэрти (Австралия) - Беллис (США) - 7:5, 6:0

Цуренко (Украина) - Суарес Наварро (Испания) - 6:3, 7:6 (14:12)

Саккари (Греция, Q) - Путинцева (Казахстан) - 1:6, 6:4, 6:2

Линетт (Польша, Q) - Контавейт (Эстония) - 7:5, 6:4

Синякова (Чехия) - Младенович (Франция, 13) - 6:3, 6:2

Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) - Бартель (Германия) - 6:0, 6:7 (0:7), 6:4