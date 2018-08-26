Макарова вернулась в топ-50 чемпионской гонки WTA

Сегодня, 26 августа, на официальном сайте WTA была опубликована обновленная версия чемпионской гонки организации. В первой десятке этого списка изменений не произошло – тройку лучших составляют румынка Симона Халеп, немка Ангелик Кербер и чешка Петра Квитова.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, она занимает 9-ю строчку. Ее соотечественница Екатерина Макарова поднялась с 61-й на 50-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 26 августа:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6900 очков

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) – 5022

3 (4). Петра Квитова (Чехия) – 4121

4 (4). Каролина Возняцки (Дания) – 3912

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 3600

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 3393

7 (7). Кики Бертенс (Голландия) – 3124

8 (8). Элизе Мертенс (Бельгия) – 2841

9 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2747

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 2703

...24 (23). Мария Шарапова (Россия) – 1362

...50 (61). Екатерина Макарова (Россия) – 834

...58 (56). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 770

...79 (78). Евгения Родина (Россия) – 612

...82 (80). Анна Блинкова (Россия) – 605

...93 (91). Светлана Кузнецова (Россия) – 542.

* – положение в предыдущем рейтинге