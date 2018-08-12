Макарова в паре с Чань вышла в финал турнира в Монреале

Российская теннисистка Екатерина Макарова в паре с тайваньской спортсменкой Чань Латишей стала финалисткой турнира WTA в Монреале. В полуфинале Макарова и Чань обыграли пару Андреа Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) - 6:4, 7:6 (7:3).

В финале Макарова и Чань встретятся с Эшли Барти (Австралия) и Деми Схурс (Голландия). Для россиянки этот решающий матч будет 43-м в карьере в парном разряде.

В последний раз она играла в финале 12 мая этого года вместе с Еленой Весниной. Тогда теннисистки победили в Мадриде.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Екатерина МАКАРОВА (Россия)/Чань Латиша (Тайвань) - Андреа Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) - 6:4, 7:6 (7:3)