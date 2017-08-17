Макарова в драматичном поединке обыграла Кербер

Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Цинциннати, переиграв в драматичном поединке экс-первую ракетку мира немку Ангелик Кербер – 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). В третьей партии россиянка испытывала явные сложности из-за погоды – температура воздуха в Цинциннати превышала 33 градуса по Цельсию, мучилась с судорогами, но продолжала бороться. Кербер отыграла семь матчболов, но с восьмой попытки Макарова все же завершила поединок в свою пользу. Следующей соперницей россиянки будет победительница встречи между Петрой Квитовой и Слоун Стивенс.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

МАКАРОВА (Россия) – Кербер (Германия, 3) – 6:4, 1:6, 7:6 (13:11)