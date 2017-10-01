Макарова сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Пекине

Россиянка Екатерина Макарова в двух сетах обыграла американку Дженнифер Брэди в первом круге турнира WTA в Пекине. Ее следующей соперницей станет соотечественница Мария Шарапова.

В другом поединке Агнешка Радванска из Польши одолела немку Карину Виттхефт и теперь встретится с хозяйкой корта Чжан Шуай.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) – Брэди (США, Q) – 6:3, 6:3

Радванска (Польша, 11) – Виттхефт (Германия, Q) – 7:5, 6:3