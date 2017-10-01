Макарова сыграет с Шараповой во втором круге турнира в Пекине

Россиянка Екатерина Макарова в двух сетах обыграла американку Дженнифер Брэди в первом круге турнира WTA в Пекине. Ее следующей соперницей станет соотечественница Мария Шарапова.
В другом поединке Агнешка Радванска из Польши одолела немку Карину Виттхефт и теперь встретится с хозяйкой корта Чжан Шуай.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
МАКАРОВА (Россия) – Брэди (США, Q) – 6:3, 6:3
Радванска (Польша, 11) – Виттхефт (Германия, Q) – 7:5, 6:3
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