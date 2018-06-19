Макарова проиграла в первом круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Екатерина Макарова уступила Ализе Корне в матче первого круга турнира в Бирмингеме. Во втором круге француженка встретится со второй ракеткой турнира украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла Донну Векич.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA The Classic Birmingham

Призовой фонд 871 028 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Гергес (Германия, 5) - Мария Саккари (Греция) - 6:4, 6:4

Элина Свитолина (Украина, 2, WC) - Донна Векич (Хорватия) - 6:1, 3:6, 6:1

Ализе Корне (Франция) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 5:7, 6:4, 6:1

Леся Цуренко (Украина) - Хизер Уотсон (Великобритания, WC) - 7:6(7:2), 7:5

Далила Якупович (Словения, Q) - Элисе Мертенс (Бельгия, 7) - 3:6, 7:6(9:7), 6:1