Макарова проиграла Синяковой в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла россиянку Екатерину Макарову во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 7:6, 7:5. Ее соперницей в четвертьфинале станет француженка Кристина Младенович, которая одержала победу над Доминикой Цибулковой - 6:4, 6:4.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 7:6, 7:5

Кристина Младенович (Франция, 4) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:4, 6:4