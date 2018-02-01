Макарова проиграла Синяковой в Санкт-Петербурге

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла россиянку Екатерину Макарову во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 7:6, 7:5. Ее соперницей в четвертьфинале станет француженка Кристина Младенович, которая одержала победу над Доминикой Цибулковой - 6:4, 6:4.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Катержина Синякова (Чехия) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 7:6, 7:5
Кристина Младенович (Франция, 4) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:4, 6:4
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shpasic
это чешкам ещё повезло, что им допинговая мошенница Корне не попалась))
19:21
Бней Иегуда
Чешки на ноунеймах размялись.)) Вчера Петра, сегодня Катержина.)
18:44