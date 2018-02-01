18:36 | Теннис — WTA

Макарова проиграла Синяковой в Санкт-Петербурге

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Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла россиянку Екатерину Макарову во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 7:6, 7:5. Ее соперницей в четвертьфинале станет француженка Кристина Младенович, которая одержала победу над Доминикой Цибулковой - 6:4, 6:4.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Катержина Синякова (Чехия) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 7:6, 7:5

Кристина Младенович (Франция, 4) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

это чешкам ещё повезло, что им допинговая мошенница Корне не попалась))

19:21

Бней Иегуда

Чешки на ноунеймах размялись.)) Вчера Петра, сегодня Катержина.)

18:44