Макарова проиграла Павлюченковой в Марокко

Россиянка Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира WTA в Рабате. В четвертьфинале ее соперницей станет Лорен Дэвис из США.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 1) – МАКАРОВА (Россия) – 6:2, 7:5