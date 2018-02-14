Макарова проиграла Халеп во втором круге турнира в Дохе

Россиянка Екатерина Макарова во втором круге турнира в Дохе проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 3:6, 0:6.

Халеп за выход в четвертьфинал поборется с латвийкой Анастасиеей Севастовой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 2) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 6:3, 6:0