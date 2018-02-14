Макарова проиграла Халеп во втором круге турнира в Дохе

Россиянка Екатерина Макарова во втором круге турнира в Дохе проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 3:6, 0:6.
Халеп за выход в четвертьфинал поборется с латвийкой Анастасиеей Севастовой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 2) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 6:3, 6:0
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Я из Волгограда
ЧМОка,поимей совесть,отметь хоть одну победу российских теннисистов. Вот сегодня,например,твой любимчик первая ракетка России Андрюха Рублёв отодрал француза Пуйе,который только на прошлой неделе выиграл турнир АТР. А как было не заметить победу Анечки Блинковой над Младенович ? Будущая первая ракетка России среди женщин сделала просто посмешище из твоей Кики.
18:11
Бней Иегуда
С бараночкой.)) Самое то для разминки в первом круге.))
17:52