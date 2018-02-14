17:43 | Теннис — WTA

Макарова проиграла Халеп во втором круге турнира в Дохе

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Россиянка Екатерина Макарова во втором круге турнира в Дохе проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 3:6, 0:6.

Халеп за выход в четвертьфинал поборется с латвийкой Анастасиеей Севастовой.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Симона Халеп (Румыния, 2) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Я из Волгограда

ЧМОка,поимей совесть,отметь хоть одну победу российских теннисистов. Вот сегодня,например,твой любимчик первая ракетка России Андрюха Рублёв отодрал француза Пуйе,который только на прошлой неделе выиграл турнир АТР. А как было не заметить победу Анечки Блинковой над Младенович ? Будущая первая ракетка России среди женщин сделала просто посмешище из твоей Кики.

18:11

Бней Иегуда

С бараночкой.)) Самое то для разминки в первом круге.))

17:52

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