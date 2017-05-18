 Макарова проиграла Бертенс в Риме. ТЕННИС - WTA. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:48 | ТЕННИС — WTA

Макарова проиграла Бертенс в Риме

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Россиянка Екатерина Макарова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Риме. В третьем круге она в двух сетах уступила голландке Кики Бертенс. Следующей соперницей Бертенс станет Дарья Гаврилова, сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Бертенс (Голландия, 15) – МАКАРОВА (Россия) – 7:6 (7:3), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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oleg.bob

Сегодня чёрный день российского женского тенниса!

18:35

tryam

ожидаемо все трое проиграли. экспресс был прогнозируем

18:32

RusSuck

Контрольный!)) Бог любит троицу!))

17:54