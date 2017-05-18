Макарова проиграла Бертенс в Риме

Россиянка Екатерина Макарова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Риме. В третьем круге она в двух сетах уступила голландке Кики Бертенс. Следующей соперницей Бертенс станет Дарья Гаврилова, сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Бертенс (Голландия, 15) – МАКАРОВА (Россия) – 7:6 (7:3), 6:1