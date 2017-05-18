Макарова проиграла Бертенс в Риме

Россиянка Екатерина Макарова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Риме. В третьем круге она в двух сетах уступила голландке Кики Бертенс. Следующей соперницей Бертенс станет Дарья Гаврилова, сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Бертенс (Голландия, 15) – МАКАРОВА (Россия) – 7:6 (7:3), 6:1
oleg.bob
Сегодня чёрный день российского женского тенниса!
18:35
tryam
ожидаемо все трое проиграли. экспресс был прогнозируем
18:32
RusSuck
Контрольный!)) Бог любит троицу!))
17:54