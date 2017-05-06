Макарова проиграла Бертенс в первом круге Мадрида

Россиянка Екатерина Макарова в двух сетах уступила голландке Кики Бертенс в первом круге турнира WTA в Мадриде. Анастасия Севастова из Латвии обыграла китаянку Чжан Шуай. А Мэдисон Кис из США уступила в трех сетах японке Мисаки Дои.

В следующем раунде Севастова встретится с чешкой Каролиной Плишковой, а соперница Бертенс определится в дуэли хозяйки корта Гарбинье Мугурусы и Тимеа Бачински из Швейцарии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Бертенс (Голландия) – МАКАРОВА (Россия) – 6:1, 7:6 (7:4)

Дои (Япония) – Кис (США, 9) – 6:4, 4:6, 6:4

Севастова (Латвия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:4