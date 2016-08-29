Россиянка Екатерина Макарова поднялась на 29-ю строчку рейтинга WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA
Положение на 29 августа
1 (1*). С. Уильямс (США) – 7050
2 (2). Кербер (Германия) – 6860
3 (3). Мугуруса (Испания) – 5830
4 (4). Радванска (Польша) – 5705
5 (5). Халеп (Румыния) – 5151
6 (6). В. Уильямс (США) – 4005
7 (7). Азаренко (Белоруссия) – 3551
8 (8). Винчи (Италия) – 3465
9 (9). Кис (США) – 3286
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3190...
18 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2195...
20 (20). ВЕСНИНА (Россия) – 2054...
24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1773...
29 (36). МАКАРОВА (Россия) – 1582...
88 (89). ГАСПАРЯН (Россия) – 743...
95 (93). ШАРАПОВА (Россия) – 691...
98 (102). РОДИНА (Россия) – 674
* – положение в предыдущем рейтинге