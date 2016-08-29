Россиянка Екатерина Макарова поднялась на 29-ю строчку рейтинга WTA. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг WTA

Положение на 29 августа

1 (1*). С. Уильямс (США) – 7050

2 (2). Кербер (Германия) – 6860

3 (3). Мугуруса (Испания) – 5830

4 (4). Радванска (Польша) – 5705

5 (5). Халеп (Румыния) – 5151

6 (6). В. Уильямс (США) – 4005

7 (7). Азаренко (Белоруссия) – 3551

8 (8). Винчи (Италия) – 3465

9 (9). Кис (США) – 3286

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3190...

18 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2195...

20 (20). ВЕСНИНА (Россия) – 2054...

24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1773...

29 (36). МАКАРОВА (Россия) – 1582...

88 (89). ГАСПАРЯН (Россия) – 743...

95 (93). ШАРАПОВА (Россия) – 691...

98 (102). РОДИНА (Россия) – 674

* – положение в предыдущем рейтинге