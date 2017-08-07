Макарова поднялась на 19 позиций в чемпионской гонке WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Россиянка Екатерина Макарова, победившая на турнире в Вашингтоне, поднялась с 54-го на 35-е место. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила 10-ю позицию.
В первой десятке рейтинга испанка Гарбинье Мугуруса обошла чешку Каролину Плишкову и теперь занимает вторую строчку.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 7 августа
1 (1*). Халеп (Румыния) – 4020 очков
2 (3). Мугуруса (Испания) – 3978
3 (2). Плишкова (Чехия) – 3827
4 (4). В. Уильямс (США) – 3667
5 (5). Свитолина (Украина) – 3570
6 (6). Конта (Великобритания) – 3455
7 (8). Возняцки (Дания) – 3396
8 (7). Остапенко (Латвия) – 3362
9 (9). Младенович (Франция) – 2867
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2585...
12 (14). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1807...
14 (12). ВЕСНИНА (Россия) – 1725
34 (33). КАСАТКИНА (Россия) – 1023...
35 (54). МАКАРОВА (Россия) – 1019...
55 (53). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 794...
70 (74). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 611...
76 (73). РОДИНА (Россия) – 586...
114 (128). ШАРАПОВА (Россия) – 365
* – положение в предыдущем рейтинге