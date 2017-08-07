Макарова поднялась на 19 позиций в чемпионской гонке WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Россиянка Екатерина Макарова, победившая на турнире в Вашингтоне, поднялась с 54-го на 35-е место. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила 10-ю позицию.

В первой десятке рейтинга испанка Гарбинье Мугуруса обошла чешку Каролину Плишкову и теперь занимает вторую строчку.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 7 августа

1 (1*). Халеп (Румыния) – 4020 очков

2 (3). Мугуруса (Испания) – 3978

3 (2). Плишкова (Чехия) – 3827

4 (4). В. Уильямс (США) – 3667

5 (5). Свитолина (Украина) – 3570

6 (6). Конта (Великобритания) – 3455

7 (8). Возняцки (Дания) – 3396

8 (7). Остапенко (Латвия) – 3362

9 (9). Младенович (Франция) – 2867

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2585...

12 (14). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1807...

14 (12). ВЕСНИНА (Россия) – 1725

34 (33). КАСАТКИНА (Россия) – 1023...

35 (54). МАКАРОВА (Россия) – 1019...

55 (53). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 794...

70 (74). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 611...

76 (73). РОДИНА (Россия) – 586...

114 (128). ШАРАПОВА (Россия) – 365

* – положение в предыдущем рейтинге