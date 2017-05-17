21:32 | ТЕННИС — WTA

Макарова победила в Риме Цибулкову и сыграет с Бертенс

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Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Риме. Она одолела четвертый номер "посева" Доминику Цибулкову и в следующем поединке сыграет с Кики Бертенс.

Ранее в третий круг также пробились Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова, а вот Мария Шарапова не смогла доиграть поединок с Мирьяной Лучич-Барони.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 2 775 745 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

МАКАРОВА (Россия) - Цибулкова (Словакия, 4) - 1:6, 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

лёгкая прогулка))

21:39