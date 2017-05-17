Макарова победила в Риме Цибулкову и сыграет с Бертенс

Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Риме. Она одолела четвертый номер "посева" Доминику Цибулкову и в следующем поединке сыграет с Кики Бертенс.

Ранее в третий круг также пробились Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова, а вот Мария Шарапова не смогла доиграть поединок с Мирьяной Лучич-Барони.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

МАКАРОВА (Россия) - Цибулкова (Словакия, 4) - 1:6, 6:1, 6:3