Макарова победила в Риме Цибулкову и сыграет с Бертенс

Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Риме. Она одолела четвертый номер "посева" Доминику Цибулкову и в следующем поединке сыграет с Кики Бертенс.
Ранее в третий круг также пробились Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова, а вот Мария Шарапова не смогла доиграть поединок с Мирьяной Лучич-Барони.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
МАКАРОВА (Россия) - Цибулкова (Словакия, 4) - 1:6, 6:1, 6:3
shpasic
лёгкая прогулка))
21:39