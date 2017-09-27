Макарова победила Касаткину на турнире в Ухани

Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над своей соотечественницей Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Ухани. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Макарова в следующем раунде сыграет с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия) – Каролин Гарсия (Франция).

В другой встрече турнира чешка Каролина Плишкова оказалась сильнее китаянки Ван Цян – 6:2, 6:1.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

МАКАРОВА (Россия) – КАСАТКИНА (Россия) – 6:4, 6:4

Плишкова Кар. (Чехия, 3) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 6:1