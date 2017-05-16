Макарова отдала Винчи всего три гейма

Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира в Риме, переиграв итальянку Роберту Винчи – 6:2, 6:1. Во втором круге россиянка сыграет с Доминикой Цибулковой, "посеянной" под четвертым номером. Дарья Гаврилова выбила из борьбы прошлогоднюю финалистку Мэдисон Кис (2:6, 7:5, 7:5) и вышла на Каролин Гарсия.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
МАКАРОВА (Россия) – Винчи (Италия) – 6:2, 6:1
Гаврилова (Австралия, Q) – Кис (США, 10) – 2:6, 7:5, 7:5
Остапенко (Латвия, Q) – Роджерс (США) – 6:3, 6:4
tryam
дно итальянское поставили на место)
15:52