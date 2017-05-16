15:42 | ТЕННИС — WTA

Макарова отдала Винчи всего три гейма

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Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира в Риме, переиграв итальянку Роберту Винчи – 6:2, 6:1. Во втором круге россиянка сыграет с Доминикой Цибулковой, "посеянной" под четвертым номером. Дарья Гаврилова выбила из борьбы прошлогоднюю финалистку Мэдисон Кис (2:6, 7:5, 7:5) и вышла на Каролин Гарсия.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) – Винчи (Италия) – 6:2, 6:1

Гаврилова (Австралия, Q) – Кис (США, 10) – 2:6, 7:5, 7:5

Остапенко (Латвия, Q) – Роджерс (США) – 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/11/5/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

дно итальянское поставили на место)

15:52