05:15 | ТЕННИС — WTA

Макарова обыграла Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге турнира WTA в Вашингтоне обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико - 6:2, 6:4. В четвертьфинале она встретится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) - Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия).

Также в следующий раунд пробилась француженка Осеан Доден, обыгравшая итальянку Сару Эррани.

Вашингтон (США) 

Турнир WTA Citi Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг

МАКАРОВА (Россия) - Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:2, 6:4

Доден (Франция) - Эррани (Италия) - 3:6, 7:5, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/washington/2017/11/6/

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