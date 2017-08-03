Макарова обыграла Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге турнира WTA в Вашингтоне обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико - 6:2, 6:4. В четвертьфинале она встретится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) - Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия).

Также в следующий раунд пробилась француженка Осеан Доден, обыгравшая итальянку Сару Эррани.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

МАКАРОВА (Россия) - Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:2, 6:4

Доден (Франция) - Эррани (Италия) - 3:6, 7:5, 6:1