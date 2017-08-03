Макарова обыграла Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге турнира WTA в Вашингтоне обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико - 6:2, 6:4. В четвертьфинале она встретится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) - Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия).
Также в следующий раунд пробилась француженка Осеан Доден, обыгравшая итальянку Сару Эррани.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
МАКАРОВА (Россия) - Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:2, 6:4
Доден (Франция) - Эррани (Италия) - 3:6, 7:5, 6:1