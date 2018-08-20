Макарова обыграла Плишкову на турнире в Нью-Хейвене

В матче первого круга турнира в Нью-Хейвене россиянка Екатерина Макарова обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:1, 6:3. Также во второй круг вышла белоруска Александра Соснович ибританка Джоанна Конта.
Нью-Хейвен (США)
Турнир WTA Connecticut Open
Призовой фонд 799 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина МАКАРОВА (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, 4, WC) – 6:1, 6:3
Александра Соснович (Белоруссия, Q) – Кристина Младенович (Франция) – 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2
Джоанна Конта (Великобритания) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 7:5
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