Макарова обыграла Плишкову на турнире в Нью-Хейвене

В матче первого круга турнира в Нью-Хейвене россиянка Екатерина Макарова обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:1, 6:3. Также во второй круг вышла белоруска Александра Соснович ибританка Джоанна Конта.

Нью-Хейвен (США)

Турнир WTA Connecticut Open

Призовой фонд 799 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина МАКАРОВА (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, 4, WC) – 6:1, 6:3

Александра Соснович (Белоруссия, Q) – Кристина Младенович (Франция) – 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2

Джоанна Конта (Великобритания) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 7:5