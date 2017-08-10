Макарова обыграла Конту и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге турнира WTA в Торонто обыграла британку Джоанну Конту - 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продлился 2 часа 27 минут. В следующем раунде россиянка встретится с чешкой Люси Шафаржовой.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

МАКАРОВА (Россия) - Конта (Великобритания, 7) - 5:7, 7:6 (7:4), 6:3