Макарова обыграла Конту и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге турнира WTA в Торонто обыграла британку Джоанну Конту - 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продлился 2 часа 27 минут. В следующем раунде россиянка встретится с чешкой Люси Шафаржовой.
Торонто (Канада)
Турнир WTA Rogers Cup
Призовой фонд 2 434 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
МАКАРОВА (Россия) - Конта (Великобритания, 7) - 5:7, 7:6 (7:4), 6:3
.@katemakarova1 books @rogerscup Third round vs @luciesafarova!– WTA (@WTA) 9 августа 2017 г.
Completes 5-7, 7-6(4), 6-3 comeback vs Konta! pic.twitter.com/n7sX8vA3xx