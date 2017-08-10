02:38 | ТЕННИС — WTA

Макарова обыграла Конту и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге турнира WTA в Торонто обыграла британку Джоанну Конту - 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продлился 2 часа 27 минут. В следующем раунде россиянка встретится с чешкой Люси Шафаржовой.

Торонто (Канада) 

Турнир WTA Rogers Cup 

Призовой фонд 2 434 389 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

МАКАРОВА (Россия) - Конта (Великобритания, 7) -  5:7, 7:6 (7:4), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/rogers/2017/

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