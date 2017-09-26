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10:47 | Теннис — WTA

Макарова обыграла Дэвис во втором круге турнира в Ухани


В матче второго круга турнира в Ухани россиянка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Лорен Дэвис - 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 35 минут.

Следующей соперницей Макаровой станет победительница встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и румынкой Симоной Халеп.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

МАКАРОВА (Россия) – Дэвис (США) – 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2017/11/

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