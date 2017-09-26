Макарова обыграла Дэвис во втором круге турнира в Ухани

В матче второго круга турнира в Ухани россиянка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Лорен Дэвис - 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 35 минут.
Следующей соперницей Макаровой станет победительница встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и румынкой Симоной Халеп.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
МАКАРОВА (Россия) – Дэвис (США) – 6:2, 6:4
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