Макарова не вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Сербская теннисистка Александра Крунич обыграла россиянку Екатерину Макарову в первом круге турнира в Стамбуле. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 6:4. В следующем раунде Крунич встретится с теннисисткой из Греции Марией Саккари.

В другой встрече итальянка Сара Эррани победила бельгийку Кирстен Флипкенс - 6:3, 6:4. Во втором круге она встретится с первой ракеткой мира Каролин Возняцки.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Крунич (Сербия) – Екатерина МАКАРОВА (Россия, 5) – 1:6, 6:1, 6:4

Сара Эррани (Италия) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:3, 6:4