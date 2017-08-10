Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто, проиграв чешке Люси Шафаржовой со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 2:6.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Шафаржова (Чехия) – МАКАРОВА (Россия) – 6:3, 6:7 (3:7), 6:2

Возняцки (Дания, 6) - Радванска А. (Польша, 10) - 6:3, 6:1

Плишкова Кар. (Чехия, 1) - Осака Н. (Япония, Q) - 6:2, 6:7 (4:7), 1:0 отказ 2-го игрока

Гарсия К. (Франция) - Беллис (США) - 6:4, 6:2