11:29 | Теннис — WTA

Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде


Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграли австралиек Дарью Гаврилову и Саманту Стосур со счетом 6:2, 6:1.

Во втором круге россиянки встретятся с белорусками Викторией Азаренко и Ариной Соболенко.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг

Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 2) – Дарья Гаврилова/Саманта Стосур (Австралия/Австралия) – 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/12/

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