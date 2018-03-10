Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграли австралиек Дарью Гаврилову и Саманту Стосур со счетом 6:2, 6:1.
Во втором круге россиянки встретятся с белорусками Викторией Азаренко и Ариной Соболенко.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 2) – Дарья Гаврилова/Саманта Стосур (Австралия/Австралия) – 6:2, 6:1
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