Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграли австралиек Дарью Гаврилову и Саманту Стосур со счетом 6:2, 6:1.

Во втором круге россиянки встретятся с белорусками Викторией Азаренко и Ариной Соболенко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 2) – Дарья Гаврилова/Саманта Стосур (Австралия/Австралия) – 6:2, 6:1