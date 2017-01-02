11:13 | ТЕННИС — WTA

Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Австралии

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Российский дуэт теннисисток Екатерина Макарова - Елена Веснина одержали победу в первом круге турнира в Австралии над парой Дарья Юрак - Анастасия Родионова - 6:2, 6:2. Встреча продлилась 58 минут. В следующей стадии турнира россиянки встретятся с парой Саманта Стосур - Чжан Шуай.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Юрак/Родионова Ан. (Хорватия/Австралия) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/brisbane/2017/12/

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