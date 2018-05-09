15:34 | Теннис — WTA

Макарова и Веснина вышли в третий круг турнира в Мадриде


Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли австралийку Дарью Гаврилову и представительницу Тайвани Си Сувэй во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

В следующем круге россиянки сыграют с парой  Алисия Росольска - Эбигэйл Спирз.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Второй круг 

Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - Дарья Гаврилова/Си Сувэй (Австралия/Тайвань) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/12/

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