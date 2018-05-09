Макарова и Веснина вышли в третий круг турнира в Мадриде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли австралийку Дарью Гаврилову и представительницу Тайвани Си Сувэй во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

В следующем круге россиянки сыграют с парой Алисия Росольска - Эбигэйл Спирз.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - Дарья Гаврилова/Си Сувэй (Австралия/Тайвань) - 6:4, 6:4