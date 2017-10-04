Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:0, 10:7.
Соперницы россиянок по полуфиналу станут известны позже.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) – 4:6, 6:0, 10:7
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