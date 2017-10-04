Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:0, 10:7.

Соперницы россиянок по полуфиналу станут известны позже.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) – 4:6, 6:0, 10:7