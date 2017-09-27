Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Ухане в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Ухане в парном разряде. Их соперницы по второму кругу немки Мона Бартель и Карина Виттхефт отказались продолжать встречу при счете 6:7 (4:7), 3:1.
За выход в финал Макарова и Веснина поборются с дуэтом Сюко Аояма (Япония) / Ян Чжаосюань (Китай).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Бартель/Виттхефт (Германия) – 6:7(4:7), 3:1 отказ 2-й пары
Дополнительная информация
Материалы других СМИ