Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Ухане в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Ухане в парном разряде. Их соперницы по второму кругу немки Мона Бартель и Карина Виттхефт отказались продолжать встречу при счете 6:7 (4:7), 3:1.

За выход в финал Макарова и Веснина поборются с дуэтом Сюко Аояма (Япония) / Ян Чжаосюань (Китай).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Бартель/Виттхефт (Германия) – 6:7(4:7), 3:1 отказ 2-й пары