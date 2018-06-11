Макарова и Веснина впервые возглавили парный рейтинг WTA

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина поднялись со второго на первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе обеих спортсменок по 8000 очков.

На завершившемся 10 июня Roland Garros Макарова играла с Анной Калинской, Веснина - с латвийкой Еленой Остапенко. Обе пары завершили выступление в первом круге.

Парный рейтинг WTA



Положение на 11 июня



1 (2*). Екатерина Макарова (Россия) - 8000 очков

1 (2). Елена Веснина (Россия) - 8000

3 (1). Чань Латиша (Китайский Тайбэй) - 7745



4 (4). Тимя Бабош (Венгрия) - 7320



5 (6). Андреа Главачкова (Чехия) - 6100



6 (10). Катержина Синякова (Чехия) - 5600



7 (7). Барбора Стрыцова (Чехия) - 5220



8 (8). Кристина Младенович (Франция) - 4636



9 (5). Эшли Барти (Австралия) - 4565



10 (12). Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) - 4380



11 (24). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4370



* - положение в предыдущем рейтинге.

Макарова и Веснина. Путь к вершине