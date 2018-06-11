10:49 | Теннис — WTA

Макарова и Веснина впервые возглавили парный рейтинг WTA

Екатерина МАКАРОВА и Елена ВЕСНИНА (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Екатерина МАКАРОВА и Елена ВЕСНИНА (справа). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина поднялись со второго на первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе обеих спортсменок по 8000 очков. 

На завершившемся 10 июня Roland Garros Макарова играла с Анной Калинской, Веснина - с латвийкой Еленой Остапенко. Обе пары завершили выступление в первом круге.

Парный рейтинг WTA

Положение на 11 июня

1 (2*). Екатерина Макарова (Россия) - 8000 очков

1 (2). Елена Веснина (Россия) - 8000

3 (1). Чань Латиша (Китайский Тайбэй) - 7745

4 (4). Тимя Бабош (Венгрия) - 7320

5 (6). Андреа Главачкова (Чехия) - 6100

6 (10). Катержина Синякова (Чехия) - 5600

7 (7). Барбора Стрыцова (Чехия) - 5220

8 (8). Кристина Младенович (Франция) - 4636

9 (5). Эшли Барти (Австралия) - 4565

10 (12). Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) - 4380

11 (24). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4370

* - положение в предыдущем рейтинге.

Макарова и Веснина. Путь к вершине

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