Макарова и Веснина - в финале турнира в Мадриде

Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде. Теннисистки в двух сетах обыграл Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес.

Соперницы Макаровой и Весниной определятся в матче Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - Андрея Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес (Словения/Испания, 7) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)