16:08 | Теннис — WTA

Макарова и Веснина - в финале турнира в Мадриде


Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде. Теннисистки в двух сетах обыграл Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес. 

Соперницы Макаровой и Весниной определятся в матче Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова. 

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Полуфинал 

Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - Андрея Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес (Словения/Испания, 7) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/12/

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