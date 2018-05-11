Макарова и Веснина - в финале турнира в Мадриде

Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде. Теннисистки в двух сетах обыграл Андрею Клепач и Марию Хосе Мартинес Санчес.
Соперницы Макаровой и Весниной определятся в матче Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Екатерина МАКАРОВА/Елена ВЕСНИНА (Россия, 1) - Андрея Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес (Словения/Испания, 7) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
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